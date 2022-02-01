Боль в спине и головокружение отнесли к необычным симптомам «омикрона»

У штамма «омикрон» нашлись два необычных симптома, которые иногда сохраняются у переболевшего COVID-19 после выздоровления. Британские ученые отнесли к ним боли в спине и головокружение.

Признаки «омикрона» специалисты выявили на основе данных приложения ZOE COVID Study, сообщила газета Express. Оно предназначено для наблюдения за симптомами инфекции.

Новый штамм, подчеркнули ученые, может провоцировать кашель, лихорадку и приводить к потере вкуса и обоняния. Но у пациентов с «омикроном» чаще, чем у заразившихся «дельтой», возникают неприятные ощущения в пояснице. И страданий они приносят больше.

Для мутации, по словам врача Энн Мэри, также характерна сильная боль в мышцах. А на головокружения поправившиеся после ковида жалуются продолжительное время.

«Омикрон» в первую очередь наносит удар по слизистым и носоглотке. Медики полагают, что штамм может серьезно повлиять на голос человека. Особенно осторожными следует быть людям с удаленными миндалинами.