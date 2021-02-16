Боль в ногах назвали одним из симптомов рака

Болевые ощущения в бедрах, позвоночнике или верхней части ног могут оказаться симптомом серьезного заболевания. Медики считают их признаком развития рака предстательной железы.

Специалисты посоветовали не откладывать визит к врачу и проведение необходимых исследований, если человек страдает от таких болей. Об этом сообщило издание Express, сославшись на данные британского Фонда борьбы с раком простаты.

Другими возможными признаками онкозаболевания могут стать возникшие проблемы с эрекцией, неприятные ощущения при эякуляции и проблемы с мочеиспусканием. Иногда на развитие рака предстательной железы указывает и присутствие крови в семенной жидкости.

Многие мужчины с раком простаты, предупредили британские эксперты, не имеют связанных с ним симптомов.

В большинстве случаев болезнь развивается медленно, однако при наличии каких-либо из перечисленных симптомов лучше сразу же обратиться к специалисту.

Рак предстательной железы считается одним из наиболее распространенных злокачественных новообразований у мужчин.