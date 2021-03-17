Боль в лопатке назвали симптомом рака печени

Боль в области правой лопатки может говорить о развивающемся раке печени. Такую закономерность определили врачи из Великобритании.

Данный эффект заметен из-за того, что опухоль или метастазы задевают нервы. Они создают ощущение боли, локализующейся в спине. Помимо этого, неприятные ощущения могут быть в районе правого плеча или, что происходит куда реже, вдоль всей спины, рассказал Express.

О данном онкологическом заболевании свидетельствуют нежелание есть, желтоватый оттенок кожи, крайне бледный или даже темный цвет мочи, отек живота и тошнота вместе с рвотными позывами. Факторами риска развития данного заболевания являются лишний вес, генетическая предрасположенность, а также ряд заболеваний вроде гепатита B и С и диабет, паразитарные болезни печени и тому подобное.

Гастроэнтеролог Юрий Покровский рассказал, что атрофический гастрит может развиться в будущем в рак желудка. Он уточнил, что это касается заболевания, вызванного хеликобактерной инфекцией.