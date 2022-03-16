Боль в горле по утрам связали с заболеваниями ЖКТ

Врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Ольга Мальченко заявила, что боли в горле и наличие слизи по утрам могут говорить о проблемах, связанных с ЖКТ. Об этом написал Ura.ru.

Специалист отметила, что человек может не чувствовать отрыжку и изжогу, но уже есть неполная работа сфинктера пищевода. Во время заброса слизистая раздражается, в результате чего появляется хронический фарингит. Если защитный барьер рушится, то вирусам и бактериям проще пробраться в горло и остаться там.

Также, по словам Мальченко, слизистая может пересыхать из-за плохого носового дыхания.

«Нос плохо дышит, есть предпосылки к неправильному носовому дыханию. Когда мы бодрствуем, это меньше проявляется. Когда мы ложимся спать, организм расслабляется и усиливается приток крови к голове. Сосуды в полости носа могут не справляться с прокачкой, идет отек, застой, и человек начинает дышать ртом, за счет этого может слизистая пересыхать и вырабатываться слизь», — отметила врач.

Сухой воздух в помещении также способствует раздражению слизистой носа и горла. Врач посоветовала не забывать включать увлажнители воздуха в помещении.