«Это пандемия физической пассивности, бич XXI века. Современная цивилизация, научно-технический прогресс, несут нам не только комфортную среду обитания, но и серьезные проблемы — так называемые „болезни образа жизни“», — обратил внимание Бокерия.

По его словам, люди перестали двигаться, а для сохранения здоровья это принципиально важно. Академик посоветовал побольше ходить, чтобы восстановить физическую форму и поддерживать ее.