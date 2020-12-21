Бокерия заявил, что пандемия физической пассивности — это «бич ХХI века»
Кардиохирург, академик РАН и РАМН Лео Бокерия рассказал сайту kp.ru о менее заметном и менее очевидном враге, нежели коронавирус, который уносит значительно больше жизней.
«Это пандемия физической пассивности, бич XXI века. Современная цивилизация, научно-технический прогресс, несут нам не только комфортную среду обитания, но и серьезные проблемы — так называемые „болезни образа жизни“», — обратил внимание Бокерия.
По его словам, люди перестали двигаться, а для сохранения здоровья это принципиально важно. Академик посоветовал побольше ходить, чтобы восстановить физическую форму и поддерживать ее.