Бокерия рассказал о влиянии COVID-19 на сердечно-сосудистую систему

Академик РАН, президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия обсудил с Общественной службой новостей влияние коронавируса на сердечно-сосудистую систему.

Бокерия напомнил, что коронавирус поражает легкие, а человек живет за счет кислорода, который поступает через них. Таким образом инфекция, поражая легкие, снижает кислородную емкость крови.

«Операция на сердце — это сложное испытание для организма. Я пока ни одного человека, переболевшего коронавирусом, не оперировал. Но мы очень углубленно проводим легочные пробы», — добавил врач.