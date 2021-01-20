Бокерия рассказал о трех форматах консультаций в телемедицине
Для общения специалистов существует вариант консультации «врач — врач». Это профессиональная беседа, которая нужна для медицинского заключения.
«„Врач — врач“ — такие консультации носят профессиональный характер для установления диагноза», — подчеркнул Бокерия.
Традиционным форматом консультации в телемедицине считается общение «врач — пациент — врач». Обычно его организуют региональные органы управления здравоохранением для пациентов, проходящих стационарное или амбулаторное лечение.
Третий вариант — «врач — пациент» — стандартен в тех случаях, когда пациент сам обратился за советом к специалисту.
Обратиться к врачам медицинских центров каждый нуждающийся в консультации может благодаря проекту «Облако здоровья» в регионах его реализации.
«Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте или скачать бесплатное мобильное приложение и иметь минимальный набор необходимых медицинских документов», — заключил Бокерия.
Интерес россиян к телемедицине с начала пандемии коронавируса вырос. Многие предпочли онлайн-консультации посещению больницы.