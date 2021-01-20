Бокерия рассказал о трех форматах консультаций в телемедицине

Телемедицина помогает решать разные задачи, поэтому и консультации в ней возможны в нескольких форматах. Кардиохирург, академик РАН и РАМН Лео Бокерия в интервью «360» объяснил отличия между ними.

Для общения специалистов существует вариант консультации «врач — врач». Это профессиональная беседа, которая нужна для медицинского заключения.

«„Врач — врач“ — такие консультации носят профессиональный характер для установления диагноза», — подчеркнул Бокерия.

Традиционным форматом консультации в телемедицине считается общение «врач — пациент — врач». Обычно его организуют региональные органы управления здравоохранением для пациентов, проходящих стационарное или амбулаторное лечение.

Третий вариант — «врач — пациент» — стандартен в тех случаях, когда пациент сам обратился за советом к специалисту.

Обратиться к врачам медицинских центров каждый нуждающийся в консультации может благодаря проекту «Облако здоровья» в регионах его реализации.

«Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте или скачать бесплатное мобильное приложение и иметь минимальный набор необходимых медицинских документов», — заключил Бокерия.

Интерес россиян к телемедицине с начала пандемии коронавируса вырос. Многие предпочли онлайн-консультации посещению больницы.