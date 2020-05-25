Бокерия призвал разрешить пожилым прогулки
По его словам, люди старшего возраста очень дисциплинированные. Поэтому, если они выйдут на улицу, то не будут нарушать правила. Такую точку зрения Бокерия высказал в беседе с РИА «Новости».
«Я думаю, что это вполне возможно в любых условиях, в любом городе. Может быть, нужно локальные какие-то принять меры для этого. Свежий воздух обязательно нужен, это 100%», — подчеркнул он.
Врач добавил, что во время пандемии важно сохранять оптимистичный настрой и верить, что все завершится хорошо. Также он рекомендовал во время режима самоизоляции сохранять физическую активность, поменьше сидеть, спать и есть в меру.
Бокерия считает, что России удастся победить эпидемию в конце лета. Он назвал принятые в связи с коронавирусом меры адекватными и «абсолютно своевременными». При этом академик напомнил, что у российского общества есть большой опыт борьбы с инфекциями. Врач рассказал, что широкая медицинская сеть в стране появилась еще в 1920-х годах. Она сохранилась и по сей день.