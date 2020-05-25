Бокерия призвал разрешить пожилым прогулки

Свежий воздух необходим пожилым людям. Об этом заявил российский кардиохирург, академик РАН Лео Бокерия и предложил региональным властям разрешить прогулки для пенсионеров.

По его словам, люди старшего возраста очень дисциплинированные. Поэтому, если они выйдут на улицу, то не будут нарушать правила. Такую точку зрения Бокерия высказал в беседе с РИА «Новости».

«Я думаю, что это вполне возможно в любых условиях, в любом городе. Может быть, нужно локальные какие-то принять меры для этого. Свежий воздух обязательно нужен, это 100%», — подчеркнул он.

Врач добавил, что во время пандемии важно сохранять оптимистичный настрой и верить, что все завершится хорошо. Также он рекомендовал во время режима самоизоляции сохранять физическую активность, поменьше сидеть, спать и есть в меру.

Бокерия считает, что России удастся победить эпидемию в конце лета. Он назвал принятые в связи с коронавирусом меры адекватными и «абсолютно своевременными». При этом академик напомнил, что у российского общества есть большой опыт борьбы с инфекциями. Врач рассказал, что широкая медицинская сеть в стране появилась еще в 1920-х годах. Она сохранилась и по сей день.