Бокерия призвал не забывать о лечении других болезней во время пандемии коронавируса

В условиях пандемии и загруженности медицины важно обеспечить доступность врачебной помощи всем нуждающимся. Кардиохирург, академик РАН и РАМН Лео Бокерия рассказал «360», что для этого необходимо предпринимать любые возможности.

Специалист напомнил, что основные силы медицины сейчас направлены на борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Однако другие опасные болезни — сердечно-сосудистые, онкологические, другие острые и хронические заболевания — никто не отменял.

«В этих условиях крайне важно, порой жизненно необходимо, обеспечить доступность специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи всем, кто в ней нуждается», — подчеркнул Бокерия.

Многие специализированные клиники, добавил он, перепрофилировали под нужды программы по борьбе с COVID-19. И пятую часть коек в таких медицинских учреждениях отдали под ковид-пациентов.

«Это значит — ровно на эту цифру уменьшилось количество больных с хроническими заболеваниями, получившими медицинскую помощь, большинство из которых нуждаются в плановом лечении», — уточнил академик.

Учитывать нужно и тех, кто не попал в профильные стационары из-за угрозы заражения и в силу ограничения социальных контактов для людей старшего возраста.

Мы получим довольно внушительную цифру людей с хроническими заболеваниями, недополучившими своевременную медицинскую помощь, с возможными серьезными последствиями Лео Бокерия кардиохирург.

«В этой ситуации прерывание необходимой терапии может нести угрозу жизни. Поэтому необходимо предпринимать все меры и использовать любые возможности, в том числе современных средств коммуникации, для восстановления объема оказания специализированной медицинской помощи», — заключил Бокерия.