Бокерия перечислил пять способов узнать о консультациях в системе телемедицины
Проект «Облако здоровья» предполагает несколько вариантов распространения информации о консультациях врачами федеральных клиник.
Во-первых, этим занимаются региональные органы управления здравоохранения. В регионы реализации проекта выезжают представители Лиги здоровья нации: они презентуют возможности телемедицины для потенциальных пациентов.
Сведения о ней также размещают в социальных сетях и через систему санаторно-курортных и реабилитационных учреждений. Публикуют данные об «Облаке здоровья» федеральные и региональные СМИ.
«„Облако здоровья“ — это пилотный проект, сейчас мы отрабатываем организационные моменты, смотрим на техническую сторону телемедицинских консультаций, на возможности медицинских центров и специалистов, на региональные особенности, на потребность людей в таком сервисе», — подчеркнул Бокерия.
В медицинской среде надеются на расширение проекта «и в географическом, и в содержательном смысле». Академик заявил, что «предпосылки для этого есть».