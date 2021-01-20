Бокерия перечислил пять способов узнать о консультациях в системе телемедицины

Жителей российских регионов проинформируют о возможности консультаций со специалистами федеральных медцентров в системе телемедицины. Кардиохирург, академик РАН и РАМН Лео Бокерия назвал «360» пять способов найти интересующие сведения.

Проект «Облако здоровья» предполагает несколько вариантов распространения информации о консультациях врачами федеральных клиник.

Во-первых, этим занимаются региональные органы управления здравоохранения. В регионы реализации проекта выезжают представители Лиги здоровья нации: они презентуют возможности телемедицины для потенциальных пациентов.

Сведения о ней также размещают в социальных сетях и через систему санаторно-курортных и реабилитационных учреждений. Публикуют данные об «Облаке здоровья» федеральные и региональные СМИ.

«„Облако здоровья“ — это пилотный проект, сейчас мы отрабатываем организационные моменты, смотрим на техническую сторону телемедицинских консультаций, на возможности медицинских центров и специалистов, на региональные особенности, на потребность людей в таком сервисе», — подчеркнул Бокерия.

В медицинской среде надеются на расширение проекта «и в географическом, и в содержательном смысле». Академик заявил, что «предпосылки для этого есть».