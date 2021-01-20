Бокерия напомнил о пациентам о праве на «второе мнение»
Кардиохирург, академик РАН и РАМН Лео Бокерия в интервью «360» заметил, что право на дополнительное мнение предусмотрено российским законодательством. В случае необходимости человек может обратиться за консультацией в любой медицинский центр на территории РФ.
«Уже стало традиционной и привычной практикой, когда региональные специалисты в рамках телемедицинских консультаций обращаются к профильным коллегам из федеральных медицинских центров за вторым мнением», — пояснил врач. Так поступают, если есть сомнения в диагнозе или выбранной тактике лечения. Совет иногда бывает необходим и при неоднозначных показаниях исследований.
Проконсультировать пациента могут на следующий после обращения день. Сколько времени пройдет между записью и общением с врачом, зависит в том числе от потока заявок и загруженности участвующих в проекте специалистов.
«Важным фактором является сложность вопроса, с которым обращается пациент. Иногда требуется время для оценки тех медицинских документов, которые предоставляются пациентом», — сказал Бокерия.
Информацию о свободных датах и часах для записи на консультацию у конкретного врача предоставляет сервис «Облако здоровья». Количество консультаций для каждого отдельного пациента зависит от решения врача.