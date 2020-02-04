Бокал вина за ужином для россиян оказался опасным из-за алкоголизма

Многие привыкли проводить вечера, попивая бокальчик хорошего вина. Но если для европейца это норма, то в случае с россиянами такая привычка может привести к алкоголизму. Чтобы проверить себя на пристрастие к спиртному, в Минздраве советуют пройти специальный тест.

«Да, действительно, в средиземноморских странах вино пьют ежедневно по бокалу. Тут надо понимать, что там жарко и выведение алкоголя из организма происходит гораздо быстрее», — сказал радио Sputnik главный нарколог Минздрава Евгений Брюн.

Он добавил, что жители таких регионов более устойчивы к действию вина. За тысячелетия его употребления у населения могли произойти генетические изменения. Но если они будут пить в больших количествах не вино, а коньяк, то влияние на здоровье будет сильным.

Если вы ежедневно выпиваете бокал вина, то к алкоголикам не относитесь. Вы можете им стать, если почувствуете «неукротимое желание выпить этот бокал вина и отсутствуют тормоза». Чтобы проверить себя, можно пройти специальный тест на спиртное.

«У нас есть маркер злоупотребления алкоголя. В нем есть показатель превышения определенной величины белков печеночного происхождения. Если этот показатель выше, то мы говорим, что доза для этого конкретного человека превышает его биологическую норму», — пояснил Брюн.

Нарколог отметил, что опьянение — всего лишь побочный эффект действия алкоголя. В первую очередь, спиртное оказывает токсическое воздействие на организм человека. Нужно всегда помнить, что безопасного количества алкоголя нет, заключил специалист.