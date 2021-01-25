Бойца ММА Федора Емельяненко выписали из больницы

Госпитализированного на днях российского бойца смешанного стиля (ММА) Федора Емельяненко выписали из клинической больницы № 52, которая специализируется на лечении пациентов с коронавирусом.

Об этом «360» сообщил информированный источник.

Емельяненко положили в больницу 21 января с потерей обоняния и высокой температурой. Ему была диагностирована двусторонняя пневмония.

В Instagram он сообщил, что идет на поправку. Он поблагодарил поклонников за беспокойство о своем здоровье, а врачей больницы за заботу и нелегкий труд.