«Богу — богово, а кесарю — кесарево». Вирусолог удивился, какое отношение «Сбер» имеет к диагностике ковида
Об этом «360» рассказал доктор медицинских наук, профессор, член Президиума РАЕН, вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев.
«Я вообще удивлен этим. Я думаю, что все будут в некотором изумлении. Для банковских операций важно или нет, если ты болеешь? Я не знаю. Если болеешь, значит ты выздоровеешь. Если может быть печальный финал — значит перестанешь быть клиентом „Сбера“. Третьего не дано», — отметил он.
Зуев подчеркнул, что каждый должен делать то, в чем разбирается. Логично было бы, если бы это приложение создала медицинская организация, а не банк.
«Знаете, Богу богово, а кесарю — кесарево. Это незыблемо. Это беда. Не надо ничего придумывать. Понимаете, эта инициатива пока малоубедительна», — подчеркнул он.
При этом Зуев добавил, что пока сказать что-то конкретное нельзя — неизвестно, чем эта инициатива закончится. В таком случае судьей и оценщиком может быть только время.
«Не надо ничего ругать, мы часто не знаем, чем кончаются инициативы. Инициативы — это хорошо, потому что это всегда означает какой-то всплеск активности. Но чем закончится — пока неизвестно», — заключил он.
Ранее врач рассказал про единственный случай, при котором приложение «Сбера» действительно поможет. Оно сможет распознать коронавирус только в тяжелой форме, при развитии пневмонии. НА начальном этапе заболевания кашель нельзя будет отличить от того, который вызывают другие вирусы.