Приложение «Сбера» для проверки на коронавирус по кашлю удивляет. Непонятно, какая банку разница, болеет его клиент или здоров. Пока не ясно, к чему приведет эта инициатива, но каждый должен заниматься своей работой и делать только то, в чем разбирается.

Об этом «360» рассказал доктор медицинских наук, профессор, член Президиума РАЕН, вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев.

«Я вообще удивлен этим. Я думаю, что все будут в некотором изумлении. Для банковских операций важно или нет, если ты болеешь? Я не знаю. Если болеешь, значит ты выздоровеешь. Если может быть печальный финал — значит перестанешь быть клиентом „Сбера“. Третьего не дано», — отметил он.

Зуев подчеркнул, что каждый должен делать то, в чем разбирается. Логично было бы, если бы это приложение создала медицинская организация, а не банк.

«Знаете, Богу богово, а кесарю — кесарево. Это незыблемо. Это беда. Не надо ничего придумывать. Понимаете, эта инициатива пока малоубедительна», — подчеркнул он.

При этом Зуев добавил, что пока сказать что-то конкретное нельзя — неизвестно, чем эта инициатива закончится. В таком случае судьей и оценщиком может быть только время.

«Не надо ничего ругать, мы часто не знаем, чем кончаются инициативы. Инициативы — это хорошо, потому что это всегда означает какой-то всплеск активности. Но чем закончится — пока неизвестно», — заключил он.

Ранее врач рассказал про единственный случай, при котором приложение «Сбера» действительно поможет. Оно сможет распознать коронавирус только в тяжелой форме, при развитии пневмонии. НА начальном этапе заболевания кашель нельзя будет отличить от того, который вызывают другие вирусы.