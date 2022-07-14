Бодибилдер Дарья Мануйленкова рассказала, как добиться идеального пресса

Многие люди мечтают добиться идеального пресса. Чемпионка мира и абсолютная чемпионка России по бодифитнесу Дарья Мануйленкова рассказала, как накачать прямую мышцу живота. Об этом сообщила Pravda.Ru.

«Сразу оговорюсь, что термина „быстро“ в формировании красивого пресса — нет. Как и в любых мышечных группах — происходит ряд процессов и реакций организма, занимающих определенный временной цикл — мышца должна и нагрузиться, и восстановиться», — пояснила специалист.

Эксперт пояснила, что при формировании красивого пресса достаточно выполнять классические упражнения, однако с использованием утяжелителя.

Для одного из них стоит лечь на спину, а ноги согнуть под углом 90 градусов в коленях. Голени необходимо положить на диван, или держать их на веса. На руки повесить утяжелители, а после разместить их на затылке. Взгляд и подбородок должны быть направлены вверх. Во время выдоха нужно поднять корпус. После нужно вернуться в исходное положение.

Повторять упражнение необходимо 15-20 раз. Количество подходов не должно превышать восьми.