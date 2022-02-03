BMJ: два хронических заболевания повышают риск деменции

Ученые выяснили, что при двух и более хронических заболеваниях возрастает риск деменции в пожилом возрасте. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на British Medical Journal (BMJ).

В исследовании принимали участие более 10 тысяч человек в возрасте от 35 до 55 лет. Выяснилось, что несколько хронических заболеваний в этом возрасте повышают риск деменции в 2,5 раза с учетом других факторов: наследственности, образа жизни и так далее.

«Результаты нашего исследования подчеркивают необходимость профилактики и тщательного лечения хронических заболеваний в среднем возрасте для смягчения неблагоприятных последствий для здоровья в пожилом возрасте», — заключили ученые.