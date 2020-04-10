Блокатор вирусов назвали опасным для людей с проблемами органов дыхания

Эту версию в беседе с «360» подтвердила врач-иммунолог Надежда Логина. Ядовит не только диоксид хлора, но и любое другое хлоросодержащее вещество.

«Все подобные соединения имеют достаточно выраженные побочные эффекты, ведь хлор очень токсичен. Он провоцирует серьезное ухудшение состояния у людей, страдающих заболеваниями органов дыхания, бронхиальной астмой и аллергиков. Да, его используют для обеззараживания поверхностей, но нужно соблюдать правила использования. В любом случае, использовать в домашних условиях для обработки квартиры его я не рекомендую», — разъяснила врач.

Надежда Логина признала, что диоксид хлора как любое токсичное вещество обладает выраженным бактерицидным действием. Но, учитывая побочное действие, и возможность передозировки, пользоваться им не стоит.

«Действительно, хлор используют для дезинфекции, например, транспорта. Но профессионалы, в соответствующих условиях, в нужной дозировке и с использованием защитных средств. Однако никто не знает, как он будет действовать на коронавирус, никто исследование не проводил. Российские ученые испытывали действие хлора на вирусе гриппа и аденовирусе. Была доказана умеренная бактерицидная активность, и только», — уточнила эксперт.

В случае с получившими популярность блокаторами, никто не может знать, какое воздействие он окажет на коронавирус и окажет ли вообще. Надежда Логина посоветовал отдать предпочтение хорошо известным составам на основе этилового спирта и глицерина. Они давно известны россиянам, хорошо себя зарекомендовали, и продаются во многих магазинах. Что касается блокаторов, то они не прошли лицензирование, и пользоваться ими, даже с оговорками, безусловно, нельзя.