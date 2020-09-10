Блогер рассказала, как из вредной еды сделать полезную

Однако она отметила, что сделать абсолютно идентичное вредному по вкусу блюдо крайне сложно. Но если изменить несколько ингредиентов, то получится нечто похожее, но более полезное. По слова Диановой, найти полноценную замену продуктам, от которых вы отказались, нелегко.

Блогер привела пример: если испечь что-то из цельнозерновой муки, то тесто будет слипаться и плохо пропечется. Но если заменить часть ингредиентов, то получится хороший аналог не самого полезного блюда.

«Например, калорийность торта „Наполеон“ можно снизить за счет крема. Вместо взбитого масла использовать сметанный крем или творог с желатином. В шарлотке можно половину сахара заменить финиковой пастой или свежим бананом — он даст и сахар, и клетчатку, и калий. К пшеничной муке можно добавить отруби, тогда не потеряется вкус, но добавится польза», — порекомендовала Дианова.

Если говорить о фастфуде, то в шаурме достаточно лишь изменить начинку, чтобы она стала более полезной, а вот в бургерах придется менять все. Майонез — на йогуртовый соус, котлету сделать из куриной грудки, заменить хлеб на цельнозерновой.