Блогер поделился секретом приготовления полезного кофе

Блогер советует пропускать готовый напиток через бумажный фильтр. Он задерживает разные вещества, которые могут создавать предпосылки для развития некоторых заболеваний типа атеросклероза.

Кофе, сваренный в турке — рискованный вариант для тех, у кого есть предрасположенность к ряду заболеваний. Им нефильтрованный напиток может быть вреден, остальные могут его спокойно употреблять, но в меру, написал сайт ToDay News Ufa.