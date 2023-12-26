Здоровье 26 декабря 2023, 14:41 Блогер Лещинская рассказала, что закаленные дети в 3,5 раза меньше болеют ОРВИ

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Закаленные дети имеют более высокий иммунитет и в 3,5 раза меньше болеют ОРВИ. Об этом «Газете.Ru» сообщила руководитель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество», блогер Екатерина Лещинская.

По ее мнению, закаливание делает организм менее подверженным инфекциям и болезням, а также повышает выносливость у ребенка.

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«Закаливание позволяет адаптировать ребенка к различным условиям — например, переменчивым погодным условиям, что повышает его устойчивость к различным температурам», — добавила блогер.