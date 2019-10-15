Блогер Катя Мезенова начала сбор денег на лечение сына

Блогер Катя Мезенова в своем Instagram-аккаунте сообщила, что решила лечить сына Максима от невуса, родинки на половину тела, в Израиле. Ей поможет благотворительный фонд, но нужно собрать деньги на проживание.

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Катя рассказала, что, когда полтора года назад у нее родился мальчик, с пятном на половину тела. Врачи сказали, что в отличие от обычных родимых пятен, оно опасно и может спровоцировать рак кожи. Был поставлен диагноз — меланомоопасный пигментный гигантский невус.

Катя и ее муж Саша решили бороться за здоровье малыша. Они получили согласие одной из клиник Израиля принять его на лечение. Полностью избавиться от невуса не удастся, размер слишком велик, но частично за пять-шест лет удалить его можно. Оплатить лечение поможет благотворительный фонд, в который обратилась Катя. Теперь ей надо собрать деньги на проживание в Израиле в течение четырех месяцев.