18 сентября 2023, 13:50
Блогер Буп заявила, что гриб чага предотвращает старение
Регулярное употребление гриба чага в пищу положительно сказывается на качестве кожи, предотвращая ее старение. Об этом Utro.ru рассказала блогер Брианна Буп.
По ее словам, этот гриб обладает наибольшим количеством антиоксидантов, что и делает его уникальным средством в борьбе со старением кожи. На втором месте по содержанию этих веществ находятся ягоды асаи.
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Как отметила блогер, гриб чага можно употреблять ежедневно, добавляя его в чай или кофе.
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