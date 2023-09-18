Здоровье 18 сентября 2023, 13:50 Блогер Буп заявила, что гриб чага предотвращает старение

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Регулярное употребление гриба чага в пищу положительно сказывается на качестве кожи, предотвращая ее старение. Об этом Utro.ru рассказала блогер Брианна Буп.

По ее словам, этот гриб обладает наибольшим количеством антиоксидантов, что и делает его уникальным средством в борьбе со старением кожи. На втором месте по содержанию этих веществ находятся ягоды асаи.

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Как отметила блогер, гриб чага можно употреблять ежедневно, добавляя его в чай или кофе.

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