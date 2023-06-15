Здоровье 15 июня 2023, 11:34 Бьюти-эксперт Антимирова рассказала, какие народные средства можно использовать для кожи без вреда для здоровья Бьюти-эксперт Антимирова: кубики льда действительно способны улучшить состояние кожи

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Медицинский директор сети клиник Esthetic Clinic Евгения Антимирова в разговоре с сайтом «Страсти» рассказала, какие народные средства можно использовать для кожи, не навредив при этом здоровью.

Как сообщила специалист, кубики льда действительно способны улучшить состояние кожи. Однако их нельзя использовать тем людям, у которых есть купероз или розацеа.

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«Когда кожа восстанавливает нормальную температуру, сосуды расширяются, что может усугубить их и без того нестабильное состояние», — добавила Антимирова.

Маска из огурцов дает такой же эффект, как и патчи, вот только действует она буквально несколько минут. Специалист также порекомендовала аккуратно обращаться со скрабами для головы на основе морской соли. Зачастую после их использования на коже образуются микроскопические гнойнички, царапины, травмы.