Минобороны РФ начало публиковать бюллетени по коронавирусу
Об этом сказано в документе, опубликованном в газете «Красная Звезда».
«В Вооруженных Силах РФ проведено 3214 тестирований военнослужащих на коронавирус, все результаты отрицательные, заболевших нет», — сказано в бюллетене.
Ведомство сообщило, что специальные отделения на 3591 место развернуты в 32 госпиталях. К работе подготовлены 2782 аппарат искусственной вентиляции легких.
Работают девять оперативных групп по мониторингу обстановки и сформировано 1647 спецрасчетов для проведения дезинфекции.
Минобороны сообщило о развертывании 15 современных многофункциональных модульных комплексов для выявления коронавируса. Подготовлены к работе 5,5 тысяч стационарных контрольных пунктов термометрии.
Власти Москвы закрыли на карантин развлекательные заведения и кальянные. Одновременно больным коронавирусом в легкой форме разрешили лечиться дома в условиях самоизоляции.