    25 марта 2020, 01:45

    Минобороны РФ начало публиковать бюллетени по коронавирусу

    Анастасия Кукова

    Министерство обороны России опубликовало бюллетень по санитарно-эпидемиологической обстановке в вооруженных силах страны. По последним данным, было проведено более, 3,2 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию, заболевших не выявлено.

    Об этом сказано в документе, опубликованном в газете «Красная Звезда».

    «В Вооруженных Силах РФ проведено 3214 тестирований военнослужащих на коронавирус, все результаты отрицательные, заболевших нет», — сказано в бюллетене.

    Ведомство сообщило, что специальные отделения на 3591 место развернуты в 32 госпиталях. К работе подготовлены 2782 аппарат искусственной вентиляции легких.

    Работают девять оперативных групп по мониторингу обстановки и сформировано 1647 спецрасчетов для проведения дезинфекции.

    Минобороны сообщило о развертывании 15 современных многофункциональных модульных комплексов для выявления коронавируса. Подготовлены к работе 5,5 тысяч стационарных контрольных пунктов термометрии.

    Власти Москвы закрыли на карантин развлекательные заведения и кальянные. Одновременно больным коронавирусом в легкой форме разрешили лечиться дома в условиях самоизоляции.