Минобороны РФ начало публиковать бюллетени по коронавирусу

Министерство обороны России опубликовало бюллетень по санитарно-эпидемиологической обстановке в вооруженных силах страны. По последним данным, было проведено более, 3,2 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию, заболевших не выявлено.

Об этом сказано в документе, опубликованном в газете «Красная Звезда».

«В Вооруженных Силах РФ проведено 3214 тестирований военнослужащих на коронавирус, все результаты отрицательные, заболевших нет», — сказано в бюллетене.

Ведомство сообщило, что специальные отделения на 3591 место развернуты в 32 госпиталях. К работе подготовлены 2782 аппарат искусственной вентиляции легких.

Работают девять оперативных групп по мониторингу обстановки и сформировано 1647 спецрасчетов для проведения дезинфекции.

Минобороны сообщило о развертывании 15 современных многофункциональных модульных комплексов для выявления коронавируса. Подготовлены к работе 5,5 тысяч стационарных контрольных пунктов термометрии.

Власти Москвы закрыли на карантин развлекательные заведения и кальянные. Одновременно больным коронавирусом в легкой форме разрешили лечиться дома в условиях самоизоляции.