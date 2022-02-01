Бизнес-аналитик Ильичева рассказала, как правильно дезинфицировать смартфон

Бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева рассказала, что смартфон надо регулярно протирать салфетками с антисептиком. Об этом сообщила «Газета.ru».

Она отметила, что влажные салфетки никак не навредят устройству.

«В составе антисептика есть летучие вещества, они быстро испаряются и не могут навредить устройству», — рассказала Ильичева.

Также она добавила, что следует делать это не реже раза в день. При этом в период пандемии дезинфицировать смартфон лучше чаще: каждый раз, когда вы моете или обрабатываете руки.

«Это устройство, как и руки человека, накапливает миллионы бактерий в процессе использования. К тому же, из-за загрязнений снижается чувствительность экрана, образуется пленка на камере», — объяснила Ильичева.

Ранее руководитель группы исследований безопасности мобильных приложений Positive Technologies Николай Анисеня рассказал, что для того, чтобы повысить безопасность использования смартфона, лучше всего иметь сразу два вида пароля — стойкий или пин-код, а также биометрия.