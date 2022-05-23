Россиянам рассказали о признаках биполярного расстройства

При биполярном аффективном расстройстве (БАР) человек сталкивается с серьезными перепадами настроения. При этом депрессия может продолжаться до полугода, а фаза эйфории всего лишь несколько недель. При этом фазы могут сменяться циклично. Таким мнением поделилась клинический психолог Mental Health Center Екатерина Климочкина. Об этом сообщила «Газета.Ru».

При этом специалист пояснила, что в период мании человек может делать совершенно нетипичные для него вещи. При чем некоторые из них могут быть даже рискованными.

«Если обычно ваши будни состоят из работы и бытовых дел, то при гипомании вы делаете что-то нетипичное для себя, для кого-то это пойти в бар или на сайклинг, а для кого-то спонтанно уйти в поход», — пояснила медик.