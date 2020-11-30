Разработчики рассказали, можно ли чипировать с помощью вакцины «Спутник V»

«Конечно, никакого чипирования, ничего подобного даже близко здесь нет. Это в принципе невозможно, в рамках создания вакцины ничего подобного не существует на данный момент. Вакцина не более, чем вакцина, которая создана на понятной платформе», — подчеркнул специалист.

Он отметил, что препарат состоит из конкретных конструктивных элементов, которые не имеют функции чипирования и совершения других «заговорщических действий». Также Тарасов заверил, что «Спутник V» не содержит генно-модифицированных элементов. В составе вакцины есть компоненты, которые воспроизводят антигены, присутствующие в коронавирусе.

Эксперт добавил, что изучение структуры инфекции было нужно, чтобы определить, какие антигены вызывают реакцию иммунного ответа, и воспроизвести их в препарате.