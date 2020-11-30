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    30 ноября 2020, 15:03

    Разработчики рассказали, можно ли чипировать с помощью вакцины «Спутник V»

    Полина Петрова

    Директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава России, один из организаторов клинических испытаний вакцины «Спутник V» Вадим Тарасов опроверг популярные догадки о возможности чипирования через отечественную вакцину, пишет ТАСС. По его словам, сейчас это невозможно.
    Разработчики рассказали, можно ли чипировать с помощью вакцины «Спутник V»

    «Конечно, никакого чипирования, ничего подобного даже близко здесь нет. Это в принципе невозможно, в рамках создания вакцины ничего подобного не существует на данный момент. Вакцина не более, чем вакцина, которая создана на понятной платформе», — подчеркнул специалист.

    Он отметил, что препарат состоит из конкретных конструктивных элементов, которые не имеют функции чипирования и совершения других «заговорщических действий». Также Тарасов заверил, что «Спутник V» не содержит генно-модифицированных элементов. В составе вакцины есть компоненты, которые воспроизводят антигены, присутствующие в коронавирусе.

    Эксперт добавил, что изучение структуры инфекции было нужно, чтобы определить, какие антигены вызывают реакцию иммунного ответа, и воспроизвести их в препарате.