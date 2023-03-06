Здоровье 06 марта 2023, 23:48 Биотехнолог Перова рассказала о самых полезных видах моркови Биотехнолог Перова посоветовала выбирать более яркую морковь

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Морковь является очень полезным овощем благодаря высокому содержанию каротиноидов. Старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Ирина Перова рассказала, как выбрать наиболее полезный сорт моркови. Об этом написал aif.ru.

Специалист пояснила, что в составе моркови находится высокое количество бета-каротина, провитамина А, которые положительно сказываются на зрении и поддерживают работу иммунной системы.

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По словам Перовой, в наиболее яркой моркови содержится больше каротиноидов, написал RT.

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«В оранжевой моркови содержание каротиноидов может достигать 30 мг на 100 г. При этом суточная потребность в бета-каротине оценивается в 5 мг. В желтой и белой моркови каротиноидов существенно меньше», — пояснила она.