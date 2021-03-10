Биотехнолог объяснил, как защититься от коронавируса на покупных блинах

Доцент факультета биотехнологий Университета ИТМО Александр Ишевский объяснил, как защитить себя от заражения коронавирусом, который может находиться на покупных блинах, написало ИА «Невские новости».

Специалист посоветовал хорошо термически обработать этот продукт, а не слегка поджарить.

«Если изначально грязное производство, то микроб не умирает при морозе, а засыпает. И как только вы начинаете прогревать блин, то он отлично просыпается и размножается», — пояснил Ишевский.

Он отметил, что лучше не покупать блины в развес. Это лакомство должно находиться в заводской упаковке. Дело в том, что и так существует множество стадий риска. В их числе приготовление теста, фарша, начинки, набивка, сворачивание. Кроме этого, инфекция может попасть и при складывании блинов в упаковку, и при транспортировке.

«Если есть заводская упаковка, есть гарантия, что его мало рук касалось, это автоматическая работа», — уточнил биотехнолог.

Эксперт добавил, что не следует покупать домашние блины неизвестного производителя.