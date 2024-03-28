Здоровье 28 марта 2024, 16:26 Биотехнолог Макаева призвала посоветоваться с врачом перед приемом БАДов

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БАДы стоит принимать только после обсуждения с врачом, причем сдав все необходимые анализы. Об этом RT рассказала руководитель совета по развитию системы здравоохранения координационного совета негосударственной сферы безопасности Альбина Макаева.

Она объяснила, что в БАДах содержится различные полезные вещества и микроэлементы, необходимые для ежедневной работы организма. Однако их количество для каждого человека индивидуально. Поэтому бездумный прием добавок может навредить здоровью вместо того, чтобы поддержать его.

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«Процессы внутри каждого организма уникальны и перед применением того или иного БАДа необходимо сдать анализы, пройти обследование, обратиться за консультацией к терапевту, чтобы выявить, чего на данный момент не хватает в организме», — посоветовала эксперт.

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