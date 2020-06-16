Биологи выяснили, почему некоторые люди едят все, что хотят, и не толстеют

Оказалось, что за стройность отвечает ген ALK. По словам авторов исследования, он есть примерно у 1% населения. Эти люди могут есть все и помногу, но не набирать при этом вес.

«ALK широко изучался в контексте рака, но вне этого контекста о биологической роли этого гена известно мало», — обратили внимание исследователи.