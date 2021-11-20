Биологи выделили ген иммунной системы, который отвечает за развитие псориаза

Американские молекулярные биологи выяснили причины возникновения псориаза, который считается распространенным заболеванием. Причиной всему они назвали нарушения в работе гена TWEAK. Подавление его активности может защитить человека от тяжелых повреждений кожи.

Результаты проведенного исследования ученые опубликовали в научном журнале Science Immunology.

«Мы предполагаем, что ген TWEAK задействован в развитии не только псориаза, но и любых форм воспалений кожных покровов, в том числе атопического дерматита», — заявил профессор Иммунологического института Ла-Хойи Майкл Крофт.

Он уточнил, что псориаз и дерматит — разные болезни с общими чертами. Их частичное сходство поможет в разработке лекарств.

Псориаз является распространенным аутоиммунным заболеванием. По последним данным ВОЗ, от него на всей планете страдают примерно 125 миллионов человек. Существующие препараты способны только подавить симптомы, однако причину устранить они не в силах. Как только человек перестает принимать лекарства, псориаз снова поражает его кожу. Поэтому ученые по всему миру работают над тем, чтобы найти действенное лекарство от болезни. Открытие действия гена TWEAK, считают ученые, поможет сделать большой шаг в этой работе.