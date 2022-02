Биологи рассказали, как долго мясо можно хранить в холодильнике

Употребление испорченного мяса может обернуться серьезными последствиями для организма. Чтобы избежать проблем, приготовленные блюда необходимо правильно хранить. Об этом рассказали американские биологи.

Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендовали перед отправкой в холодильник разрезать большие куски мяса на небольшие части. Это делается для более быстрого охлаждения продукта и предотвращения развития бактерий. Хранить приготовленные мясные блюда необходимо при температуре не выше +4 градусов.

«Приготовленный бекон или колбаса могут безопасно храниться в холодильнике при температуре +4 градуса или ниже в течение одной недели. Говядина или птица — только три-четыре дня», — отметило издание Eat This, Not That!.

Биологи пояснили, что короткие сроки хранения мяса помогут уберечь их от порчи. Употребление испорченной еды может привести к пищевому отравлению. Специалисты предупредили, что в мясе может появиться фишечная палочка и сальмонелла. Первая может вызывать такие тяжелые заболевания, как диарея и инфекции мочевыводящих путей. При сальмонеллезе происходит обезвоживание и интоксикация организма.