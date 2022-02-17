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    17 февраля 2022, 02:35

    Биологи рассказали, как долго мясо можно хранить в холодильнике

    Биологи CDC: говядина и мясо птицы могут храниться в холодильнике три-четыре дня

    Дарья Бунякова

    Употребление испорченного мяса может обернуться серьезными последствиями для организма. Чтобы избежать проблем, приготовленные блюда необходимо правильно хранить. Об этом рассказали американские биологи.

    Биологи рассказали, как долго мясо можно хранить в холодильнике

    Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендовали перед отправкой в холодильник разрезать большие куски мяса на небольшие части. Это делается для более быстрого охлаждения продукта и предотвращения развития бактерий. Хранить приготовленные мясные блюда необходимо при температуре не выше +4 градусов.

    «Приготовленный бекон или колбаса могут безопасно храниться в холодильнике при температуре +4 градуса или ниже в течение одной недели. Говядина или птица — только три-четыре дня», — отметило издание Eat This, Not That!.

    Биологи пояснили, что короткие сроки хранения мяса помогут уберечь их от порчи. Употребление испорченной еды может привести к пищевому отравлению. Специалисты предупредили, что в мясе может появиться фишечная палочка и сальмонелла. Первая может вызывать такие тяжелые заболевания, как диарея и инфекции мочевыводящих путей. При сальмонеллезе происходит обезвоживание и интоксикация организма.