Биологи обнаружили коллективную память у бактерий

По данным «Свободной прессы», биологи подчеркнули, что при помощи коллективной памяти микробы могут программироваться.

Специалисты провели ряд исследований. Опыты показали, что колонии обычной бактерии обладают способностью коллективно запоминать информацию. Микробы не только передают электрические импульсы, но и изменяют свойства белков оболочки после облучения синим цветом.

В дальнейшем такой вывод позволит выявить принципы эволюции и работы мозга.