Биологи из Мэриленда рассказали, с какой каши лучше всего начинать день

По мнению биологов из Национального центра биотехнологической информации США, на завтрак лучше всего употреблять кашу из черного риса. Она способна зарядить энергией и придать сил на весь день. Об этом сообщил «Профиль».

В такой каше содержится большое количество клетчатки. Также она обладает противовоспалительным свойством. Раньше такую крупу в Китае могли есть исключительно императоры.

По мнению ученых, каша из черного риса помогает пациентам с ишемической болезнью сердца. Она способна оказывать кардиозащитное действие. Это блюдо предотвращает воспалительные процессы и контролирует уровень липидов в крови человека.

Благодаря экстракту, который богат антоцианом, каша из черного риса способна бороться с раком, снижая окислительные процессы в организме, передали Nation News.

Кроме того, антоциан помогает защищать мозг от некоторых болезней, а также печень и почки от инфекций. Каша из черного риса полезла еще и в борьбе с остеопорозом.