15 декабря 2023, 12:44
Биолог Темерева рассказала, что при поцелуе кошки можно подхватить токсоплазмоз
От домашних питомцев можно подхватить огромное количество инфекций, в частности, заразиться можно и через поцелуи. Об этом Pravda.Ru рассказала профессор биологического факультета МГУ Елена Темерева.
По ее словам, если в домашнем животном, например, в кошке, живет паразит, то вместе с фекалиями выделяется спороциста, через которую потом происходит заражение. Причем, чтобы заболеть, необяхательно напрямую взаимодействовать с отходами животного. Спороцисты липнут к шерсти, потом питомец, в частности, кошка вылизывается.
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«Спороцисты могут быть на шерсти кошки, они очень липкие. Гладя, целуя кошку или когда она вас лижет, можно подхватить инфекцию», — рассказала биолог.
Животные
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