Биолог сравнила нежелание вакцинироваться с отказом от штанов

Некоторые россияне не хотят прививаться от COVID-19 отечественными препаратами и ждут, когда появятся импортные. Такое поведение можно сравнить с отказом от брюк, из-за того, что не смог выбрать нужный фасон, заявила профессор Школы системной биологии американского университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

«У каждой вакцины есть свои преимущества и недостатки, но не такие, чтобы не идти и не прививаться», — сказала она в ходе онлайн-интервью с Юрием Рашкиным.

«Это как будто люди выбирают между джинсами. Есть джинсы на болтах, есть джинсы на замке. Но при этом никто серьезно не рассматривает выбор пойти на работу без штанов», — пояснила биолог.

По ее словам, наиболее эффективной российской вакциной является «Спутник V». Сейчас прививка доступна, однако уже появились «очереди во многих местах», добавила Баранова.

Биолог призвала вакцинироваться и тех, кто ранее переболел коронавирусом, чтобы поднять свой иммунитет «до бриллиантового уровня».