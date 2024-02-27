Здоровье 27 февраля 2024, 12:15 Биолог Созыкин рассказал, что фисташки предотвращают возникновение ряда сердечно-сосудистых заболеваний

Читать 360tv в

Фисташки предотвращают ряд сердечно-сосудистых заболеваний, а также способствуют очищению пищеварительной трубки. Об этом «Известиям» рассказал доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин.

По словам медика, в каждом орешке — кладезь полезных витаминов и микроэлементов.

Реклама

«Каждый орешек — это настоящий концентрат ценных растительных веществ: белков, углеводов, клетчатки, витаминов В1-тиамина, В4-холина, В5-пантотеновой кислоты, В6-пиридоксина, В7-биотина», — сообщил Созыкин.

В этом продукте также есть Е-альфа-токоферол, лютеин и зеаксантин. Фисташки усиливают тонус мышечной системы и энергетический потенциал многих клеток.