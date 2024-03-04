Здоровье 04 марта 2024, 13:46 Биолог Созыкин рассказал, что фисташки повышают либидо у мужчин и женщин

Читать 360tv в

Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин в беседе с «Известиями» рассказал о пользе фисташек для мужского и женского здоровья.

По словам эксперта, фисташки не только снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, но и способствуют повышению либидо у обоих полов, а у мужчин — и потенции.

Реклама

«Регулярное употребление фисташек увеличивает подвижность и активность сперматозоидов, что, соответственно, повышает возможность зачатия ребенка», — процитировала «Газета.ru» Созыкина.

Биолог добавил, что взрослому человеку достаточно 10–15 фисташек один-два раза в сутки.