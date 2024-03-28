28 марта 2024, 14:34
Биолог Созыкин: оливковое масло и грецкие орехи помогут снизить уровень холестерина в крови
Оливковое масло, орехи, рыба жирных сортов в рационе помогут снизить уровень плохого холестерина. Об этом «Известиям» рассказал доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин.
Эксперт пояснил, что человеку с подобной проблемой важно не только добавлять в рацион полезные продукты, но и контролировать потребление тех, что содержат ЛПНП. К таким он отнес свинину, сливочное масло, яичные желтки, молоко.
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Ученые давно доказали, что длительное употребление 100–150 граммов грецких орехов в день приводит к снижению уровня плохого холестерина в крови, добавил биолог.
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