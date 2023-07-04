Здоровье 04 июля 2023, 11:16 Биолог Савкина посоветовала есть морскую жирную рыбу для сохранения молодости

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В морской жирной рыбе содержится суточная норма омеги-3 и витамина D. Кроме того, этот продукт необходим для синтеза гормонов и строительства мембран клеток. Об этом «ФедералПресс» рассказала ведущий эксперт центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Савкина.

Морская рыба играет важную роль в работе нервной системы, сердца и суставов. Не менее важную роль для сохранения молодости и здоровья играют кисломолочные продукты. Медик порекомендовала как можно чаще употреблять сыр, творог, кефир.

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