Биолог рассказала об опасности препаратов для иммунитета в пандемию

Прием иммуномодуляторов — препаратов, которые повышают иммунитет — способен привести к тяжелому течению COVID-19. Из-за них организм может начать формировать антитела к повышенному количеству интерферонов. А именно они борятся с коронавирусной инфекцией.

Об этом «Ленте.ру» рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мэйсона (США) Анча Баранова.

Она отметила, что в США вышла научная работа, которая рассказывает о категории пациентов среди тех, кто тяжело переносит заражение коронавирусной инфекцией. Речь идет о людях, чей организм вырабатывает антитела к интерфероном — защитному белку, который необходим для борьбы с вирусом. По словам Барановой, в популяции число таких пациентов может достигать 13%. Баранова подчеркнула, что это — огромная цифра. Обычно такое явление наблюдается у пациентов, которые когда-то получали терапию интерферонами. Такое лечение назначают при гепатите С и рассеянном склерозе

Биолог не исключила, что такие жа антитела могут вырабатываться в организме тех, кто любит пить иммунномодуляторы.

Если человек с целью укрепления иммунитета начинает по любому поводу капать в нос интерферон или кушать реально работающий стимулятор иммунитета, то это приводит к повышенной выработке интерферонов в организме. Соответственно, могут возникать антитела», — рассказала она.

Баранова отметила, что в клиниках можно сделать тест на антитела к интерферонам. Если он окажется положительным, человеку рекомендован жесткий карантин.