Биолог рассказала, кому нельзя делать прививку от коронавируса

Прививку от коронавируса нельзя делать при очень высоком титре антител. Она может сделать организм слабее в борьбе с инфекцией. Об этом рассказала РИА «Новости» профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

Дело в том, что уже имеющиеся у человека в организме антитела могут направить свой «удар» на компоненты вакцины, полностью уничтожив их активность. В таком случае до клеточной памяти человека не дойдет, что нужно вырабатывать новые антитела, потому что антиген был уже нейтрализован.

«Я считаю, что перед ревакцинацией надо делать тест на антитела, если они высокие, давать медотвод», — посоветовала Баранова.

Биолог объяснила, что если человек уже переболел, то ему стоит дождаться, когда титр антител сам упадет, а потом уже делать прививку. При этом она добавила, что среди переболевших очень мало у кого наблюдалось очень высокое количество антител, но такие случаи все равно встречались.

«Им, конечно, тоже стоило бы вакцинацию отложить. Таких людей среди переболевших процентов 5%, не больше. Но все же они попадаются», — привела статистику генетик.