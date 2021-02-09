Биолог рассказал, при какой погоде погибает коронавирус

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказал, в каких погодных условиях погибает коронавирусная инфекция, сообщило РИА «Новости».

Специалист изучила научную модель распространения коронавируса в Нью-Йорке, Париже и Буэнос-Айресе, опубликованную в журнале Physics of Fluids. Уточняется, что в любом месте с циклической сменой погоды у вируса есть два пика в году.

Баранова заметила, что ученые не проверили поведение вируса в сильные морозы, написал сайт NEWS.ru. Также выяснилось, что сильный ветер высушивает капли и «выдувает» вирус. Это хорошо срабатывает при небольшой влажности. А вот теплая и влажная погода комфортна для распространения инфекции. При этом биолог отметила, что слабый ветерок гораздо хуже, чем безветренная погода. Дело в том, что движение воздуха переносит вирус на два-три метра, из-за чего растет число зараженных.

Баранова подытожила, что убить коронавирус под силу морозной и солнечной погоде зимой либо знойной, солнечной и ветреной летом.