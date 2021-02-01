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    01 февраля 2021, 12:01

    Биолог рассказал о смешанном заражении коронавирусом

    Артур Блянихов

    Член-корреспондент РАН Сергей Нетесов обсудил с ИА Ura.ru исследование испанских медиков о новых симптомах коронавируса.

    По данным информагентства, специалисты выяснили, что около 25% заразившихся беспокоят проблемы в полости рта. У многих пациентов на языке были припухлости, воспаления и шишки.

    «Есть такие вирусы, которые называются вирусы рук, ног и языка — описанные в статье признаки очень похожи на симптомы от этих вирусов. Есть предположение, что здесь было смешанное заражение», — заметил собеседник информагентства.