Биолог рассказал о смешанном заражении коронавирусом

По данным информагентства, специалисты выяснили, что около 25% заразившихся беспокоят проблемы в полости рта. У многих пациентов на языке были припухлости, воспаления и шишки.

«Есть такие вирусы, которые называются вирусы рук, ног и языка — описанные в статье признаки очень похожи на симптомы от этих вирусов. Есть предположение, что здесь было смешанное заражение», — заметил собеседник информагентства.