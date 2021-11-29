Биолог рассказал, к чему может привести нерегулярный секс

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, научный директор биомедицинского холдинга «Атлас» Анча Баранова объяснила опасность нерегулярного секса у мужчин. Об этом специалист рассказала «Газете.ru».

Из-за редкого секса может возникнуть падение подвижности сперматозоидов, что приведет к проблемам с зачатием ребенка. Биолог отметила, что норма концентрации сперматозоидов в эякуляте раньше была 60 миллионов, а с 2010 года закрепилась на уровне 15 миллионов. Ученые предполагают, что это может быть связано с плохим качеством еды и с загрязнением среды различными химикатами.

Кроме того, на падение подвижности сперматозоидов может повлиять низкий тестостерон, половые инфекции, аденома простаты и простатит.

Баранова добавила, что лучше всего планировать ребенка до 40 лет, иначе потом может быть поздно.

«Это такой рубеж, после которого постепенно растет риск новых генетических мутаций в организме. Например, количество новых доминантных мутаций (когда для болезни достаточно всего одной мутации в гене) в пять раз выше у мужчин, которым за 45 лет, чем у 20-летних. Риск родить ребенка с синдромом Дауна в 4,5 раза выше, если отцу более 49 лет, и с аутизмом — в 5,7 раза у отцов, которым за 40», — заключила специалист.