Биолог рассказал, где нельзя собирать землянику

Во второй половине июня в России начинается сезон земляники. Биолог Евгений Абизов рассказал, где не стоит собирать эту ягоду, чтобы не навредить здоровью, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, не стоит собирать землянику вблизи железных дорог. А если другого места не нашлось — то хотя бы тщательно мыть ягоды.

«Ягода любит „удобрения“, которые встречаются на железнодорожных насыпях. Сборщикам ягод стоит помнить, что именно такие плоды нужно тщательно мыть», — сказал биолог.

Дело в том, что проезжающие поезда оставляют за собой органические отходы. Эти отходы впитывают ягоды. Такие плоды могут вызвать отравление.

Поэтому за земляникой лучше отправляться в лес, в чистые и незагрязненные места, где поблизости нет железных и автомобильных дорог.

«Земляника любит открытое и большое пространство: опушки, полянки. На земляничной полянке можно собрать множество плодов сравнительно быстро», — поделился Абизов.