Биолог рассказал, чем опасны продукты без термической обработки

Биолог Владимир Роговский рассказал об опасности продуктов, которые не прошли термическую обработку или не были обработаны до конца. Об этом сообщило агентство «Прайм».

По данным Общественной службы новостей, он уточнил, что ботулизм развивается в условиях отсутствиях воздуха. Если в продукте есть споры микробов, то без термической обработки и кислорода может развиться инфекция.

Это заболевание очень опасно, оно нарушает работу нервной системы, внутренних органов и мышц. В том числе, оно влияет на органы дыхания, может вызвать нехватку воздуха.

Роговский рекомендовал соблюдать чистоту во время готовки, подвергать все продукты термической обработке, а при консервации соблюдать все правила закруток.

Ранее врач-невролог Надежда Бояринова рассказал, что МРТ, проведенное у переболевших ковидом, в большей части случаев показывает различные структурные изменения в мозге почти сразу после заражения.

Коронавирус проникает в клетки мозга через рецепторы ACE2 в сосудах, вызывая различные когнитивные нарушения. Это депрессивное состояние, проблемы со сном, тревожные расстройства и, в том числе, нарушения памяти.