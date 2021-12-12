Биолог раскрыл ранние признаки деменции

Если человек стал забывчивым, то это может говорить о начале развития у него деменции. Об этом предупредил кандидат биологических наук Семен Голошейкин.

«Признаком будущей деменции может быть забывчивость. Кроме наиболее заметного расстройства памяти наблюдается целый ряд умеренных когнитивных нарушений, таких как неспособность к концентрации, планированию, снижение уровня абстрактного мышления», — сказал биолог радио Sputnik.

Он добавил, что потеря слуха может являться как ранним симптомом болезни Альцгеймера, так и одной их причин риска ее появления. По словам Голошейкина, риск развития деменции увеличивают гипертония, диабет, ожирение, депрессия, повышенный холестерин и алкоголизм.

«На поведенческом уровне возможна роль таких факторов как социальная изоляция и отсутствие активной когнитивной деятельности», — уточнил кандидат биологических наук.

Голошейкин напомнил, что пока нет эффективных способов лечения деменции. В вязи с этим необходимо заниматься профилактикой болезни. ВОЗ рекомендует заниматься физической нагрузкой и регулярно тренировать когнитивные кавыки.