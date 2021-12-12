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    12 декабря 2021, 03:25

    Биолог раскрыл ранние признаки деменции

    Биолог Голошейкин: забывчивость может говорить о развитии деменции

    Дарья Бунякова

    Если человек стал забывчивым, то это может говорить о начале развития у него деменции. Об этом предупредил кандидат биологических наук Семен Голошейкин.

    Биолог раскрыл ранние признаки деменции

    «Признаком будущей деменции может быть забывчивость. Кроме наиболее заметного расстройства памяти наблюдается целый ряд умеренных когнитивных нарушений, таких как неспособность к концентрации, планированию, снижение уровня абстрактного мышления», — сказал биолог радио Sputnik.

    Он добавил, что потеря слуха может являться как ранним симптомом болезни Альцгеймера, так и одной их причин риска ее появления. По словам Голошейкина, риск развития деменции увеличивают гипертония, диабет, ожирение, депрессия, повышенный холестерин и алкоголизм.

    «На поведенческом уровне возможна роль таких факторов как социальная изоляция и отсутствие активной когнитивной деятельности», — уточнил кандидат биологических наук.

    Голошейкин напомнил, что пока нет эффективных способов лечения деменции. В вязи с этим необходимо заниматься профилактикой болезни. ВОЗ рекомендует заниматься физической нагрузкой и регулярно тренировать когнитивные кавыки.