Биолог раскритиковала массовое ПЦР-тестирование детей на коронавирус

ПЦР-тесты на инфекцию коронавируса не помогут быстро находить больных и изолировать их, тем самым предотвращая распространение болезни. Таким мнением поделилась профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова с РИА «Новости». Она считает, что гораздо эффективнее было бы сдавать каждый день тесты на антитела.

«Часто отмечают, что тесты вирус могут и пропустить, поэтому массовое тестирование, к сожалению, не дает ощутимых результатов в борьбе с пандемией. Если брать организацию тестирования в школе, тут тоже много проблем. Медсестра одна в школе, она берет у детей анализ. А если она заболела? Находятся дети в одном помещении. Очень вырастают риски. Еще вопрос, как часто делать такое тестирование. Если раз в две недели, то за это время может произойти что угодно, вспышка вполне успеет случиться в промежутке», — предположила биолог.

При этом она добавила, что ПЦР-тестирование на каждый день будет стоить очень дорого, и никаких ресурсов на него не хватит. Гораздо экономичнее и эффективнее, по ее мнению, было бы проведение тестирования на антитела. Оно дешевле, проще по механике забора материала и быстрее показывает результат.

«ПЦР-тест надо отправлять в лабораторию, а здесь можно через 15 минут получить результат. Если ребенок пришел в школу положительным, то его отправлять домой. Антигенный тест по принципу похож на тест на беременность. Очень просто и быстро. Сначала эти тесты были не слишком хорошими, но потом их доработали, и сейчас они прилично работают», — пояснила эксперт.

Она также подсказала идею родителям тестировать ребенка еще перед школой, пока он не успеет войти в контакт с другими учащимися. По поводу вакцинации детей Баранова высказалась неоднозначно и не смогла дать точный ответ, но предложила делать прививки ученикам старшей школы, которые по весу такие же, как взрослые. Их было бы рационально защитить уже потому, что им вскоре придется сдавать экзамены.